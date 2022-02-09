Геомагнитная буря сдула с орбиты более 40 спутников Илона Маска 6 9.02.2022, 22:51

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Спутники запрограммированы на саморазрушение при повторном входе в атмосферу Земли.

Компания Илона Маска SpaceX подтвердила, что мощная геомагнитная буря уничтожила более 40 ее спутников.

«Согласно предварительному анализу, повышенное сопротивление на малых высотах помешало им выйти из безопасного режима и начать маневрирование по повышению орбиты, и до 40 спутников повторно войдут или уже вошли в атмосферу Земли», - говорится в сообщении SpaceX.

При этом сложившаяся ситуация не представляет никакой угрозы для жителей Земли, заверили в компании: столкновение с другими спутниками, падение обломков и образование космического мусора исключены.

Спутники SpaceX запрограммированы на саморазрушение при повторном входе в атмосферу Земли.

Синоптики объясняют, что геомагнитная буря была вызвана солнечной активностью, в результате чего атмосфера Земли нагревается и расширяется.

Ничего необычного в этом явлении нет, но при определенной интенсивности расширение атмосферы представляет опасность для космических объектов, находящихся на низкой орбите.

По предварительным подсчетам, в общей сложности пострадали 40-49 спутников SpaceX. Речь идет о партии, выведенной на орбиту в минувший четверг в рамках проекта Starlink, цель которого - обеспечить покрытие интернетом почти всей территории планеты.

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