Геомагнитная буря сдула с орбиты более 40 спутников Илона Маска

Геомагнитная буря сдула с орбиты более 40 спутников Илона Маска6
- 9.02.2022, 22:51
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Спутники запрограммированы на саморазрушение при повторном входе в атмосферу Земли.
Компания Илона Маска SpaceX подтвердила, что мощная геомагнитная буря уничтожила более 40 ее спутников.
«Согласно предварительному анализу, повышенное сопротивление на малых высотах помешало им выйти из безопасного режима и начать маневрирование по повышению орбиты, и до 40 спутников повторно войдут или уже вошли в атмосферу Земли», - говорится в сообщении SpaceX.
При этом сложившаяся ситуация не представляет никакой угрозы для жителей Земли, заверили в компании: столкновение с другими спутниками, падение обломков и образование космического мусора исключены.
Спутники SpaceX запрограммированы на саморазрушение при повторном входе в атмосферу Земли.
Синоптики объясняют, что геомагнитная буря была вызвана солнечной активностью, в результате чего атмосфера Земли нагревается и расширяется.
Ничего необычного в этом явлении нет, но при определенной интенсивности расширение атмосферы представляет опасность для космических объектов, находящихся на низкой орбите.
По предварительным подсчетам, в общей сложности пострадали 40-49 спутников SpaceX. Речь идет о партии, выведенной на орбиту в минувший четверг в рамках проекта Starlink, цель которого - обеспечить покрытие интернетом почти всей территории планеты.