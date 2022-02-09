Ситуация с фруктами и овощами обостряется в Беларуси 1 9.02.2022, 23:04

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К чему приведет «обуздание» цен на плодоовощную продукцию?

МАРТ взял на особый контроль цены на плодоовощную продукцию. Почему? Что происходит с плодами и овощами в наших магазинах? В чем причина роста цен, если качество не ахти. Газета «Белорусы и рынок» попросила экспертов прокомментировать ситуацию.

Главное управление МАРТ по Минску в 2021 году установило факты нарушений субъектами хозяйствования законодательства о ценах и ценообразовании при реализации плодоовощной продукции. В министерстве пояснили, что при проведении контрольно-аналитических мероприятий, анализа информации, поступающей при рассмотрении обращений граждан, юридических лиц, сообщений госорганов, установлены факты нарушения требований закона о ценообразовании, постановления правительства от 23 февраля 2021 года №100 «О временных мерах по стабилизации цен на социально значимые товары первой необходимости», а также постановлений МАРТ «О регулировании цен на социально значимые товары».

В результате к административной ответственности привлечены ООО «Евроторг», ООО «ГРИНрозница», ООО «Табак-Инвест», ЗАО «Юнифуд», ИУП «БелВиллесден», ООО «Фудлогистик», ООО «Зорина», 12 должностных лиц, допустивших нарушения, а также индивидуальные предприниматели, осуществляющие торговлю плодоовощной продукцией на территории КТУП «Минский Комаровский рынок».

Виктор Маргелов: ситуация с фруктами и овощами обостряется

«Рынок плодовоовощной продукции и фруктов с точки зрения ассортимента и качества резко оголился. Сейчас практически не найти толковой хурмы, хороших мандарин, итальянских фруктов. Сказать, что этот пробел заполнили поставками из других стран, пока нельзя. Возможно ли это будет в перспективе, никто не скажет. Но на сегодняшний день – нет. Поэтому ситуация с фруктами и овощами обостряется. Цены на огурцы зашкаливают, доходят до 7 рублей: когда такое было, чтобы огурец стоил в полтора раза больше помидоров?» — отмечает сопредседатель Минского столичного союза предпринимателей и нанимателей Виктор Маргелов.

По его мнению, сейчас нужно предпринимать меры для организации эффективного собственного производства плодовоовощной продукции, чтобы насытить рынок, либо организовать грамотный импорт, чтобы сбалансировать рынок. «У нас и так цены на плодоовощную продукцию были и есть одни из самых высоких среди всех соседей, а сейчас – просто слов нет», — говорит Маргелов.

— Цены на европейскую, западную продукцию можно объяснить контрсанкциями. Но ведь у нас всегда было достаточно своей капусты, картошки, лука?

— Ну, во-первых, Гродненская и Брестская область в прошлом году недобрали по 30% картошки. Во-вторых, цена на картошку у нас и в России просто несравнима. Соответственно, тот, кто оказался ушлым, уже вывез всю продукцию туда. А нам осталось то, что осталось.

— Следовательно, до нового урожая мы останемся без отечественных качественных овощей и фруктов?

— Да, мы будем получать овощи и фрукты с перебоями. Дай бог, повезет с новым урожаем, тогда ситуация начнет стабилизироваться. И будем надеяться, что заработают новые каналы поставок импортных фруктов. Не исключено, что что-то начнут ввозить из России. По яблокам ситуация не так критична: они пока есть. А со всем остальным – не знаю.

Сергей Балыкин: Либо дефицит, либо «гнилое» качество

Экономист Сергей Балыкин отмечает, что сейчас существует диспаритет цен на внутреннем и внешнем рынках. А дальнейшее административное давление на цены, по его словам, приведет либо к дефициту продукции, либо к ухудшению ее качества.

«Административное регулирование цен, особенно на плодоовощную продукцию, никогда не было эффективным в связи со спецификой продукции. Вообще административное регулирование цен может быть эффективным в короткий период, оно может предотвратить повышение цен – для предотвращения паники или для недопущения резких колебаний. Но если цены будут формироваться не рыночными методами, мы рискуем получить дефицит.

Что касается именно плодоовощной продукции, то мы можем получить достаточное количество продукции, но будет вопрос ее качества подгнившая картошка, вялая капуста, лучок расползающийся. Не будет хватать продукции — заполнят чем попало, лишь бы было на прилавках», — говорит Сергей Балыкин.

Экономист убежден, что контролировать цены мелких продавцов в любом случае не получится, потому что их очень много — продавцы плодовоовощной продукции на рынках, пресловутые бабушки у метро. А еще многочисленные объявления «привезем картошку на дом». Все это было, есть и будет, и по мере усиления административного давления на цены еще больше будет развиваться.

А если торговлю будут контролировать достаточно жестко, то мы увидим либо дефицит, либо ухудшение качества продуктов.

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