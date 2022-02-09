Ярош: Лукашенко – это клоун, который никогда не видел, что такое война 5 9.02.2022, 23:19

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Дмитрий Ярош

Украина способна отразить любое наступление РФ, включая марионеточные войска Лукашенко.

Владимир Путин стягивает войска к границе Украины и пугает полномасштабным наступлением. Однако украинская армия абсолютно реально сможет его отбить, даже с марионеточными войсками Александра Лукашенко.

Об этом в программе «Первые лица» на «24 канале» рассказал командующий Украинской добровольческой армии Дмитрий Ярош. Сейчас Вооруженные Силы Украины готовы к широкомасштабному наступлению России значительно лучше, чем это было раньше.

По словам Яроша, очень важно, чтобы к противостоянию агрессии было готово украинское общество и в первую очередь политическое руководство страны. Если такая готовность будет и не возникнет дестабилизационных факторов, которые могут расшатать это единство, то отразить наступление вполне возможно.

– Мы способны отразить любое наступление России, включая марионеточные войска Лукашенко, – заявил командующий Украинской добровольческой армии.

Как добавил Ярош, Путину и Лукашенко не стоит терять бдительность, ведь если войну будут вести на территории Украины, то она перекинется в Россию и Беларусь.

В то же время политик Владимир Жириновский заявил, что Россия может уничтожить украинское войско за 30 минут. Александр Лукашенко же верит, что полномасштабная война Кремля с Украиной продлилась бы 3 – 4 дня. Ярош такие предположения приспешников Путина опроверг.

– То, что произносят клоуны, комментировать обычно не нужно. Жириновский, Лукашенко и другие – это реально клоуны, которые никогда не видели, что такое война, никогда на ней не были и говорят всякие глупости, – подчеркнул экс-нардеп.

По словам Яроша, готовность украинской армии дать отпор зависит, в частности, от назначений летом 2021 года. Боевые генералы стали генералами в нашей войне.

«Они очень эффективны в том, что делают, и понимают, как должны развиваться Вооруженные силы и что нужно делать для отражения агрессии по разным направлениям», – подчеркнул Ярош.

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