Армянский депутат: Лукашенко вскоре окажется на свалке истории 1 9.02.2022, 23:24

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Сергей Багратян

Он связан с белорусским народом так же, как Каспийское море с Балтийским.

«Мне глубоко наплевать на всех диктаторов, которые могут оскорбить идентичность армянского народа», — заявил aravot-ru.am представитель ГД Сергей Багратян, имея в виду Александра Лукашенко.

Напомним, Лукашенко, в частности, заявил, что к союзу Беларуси и России могут присоединиться и другие республики постсоветского пространства, скорее всего, Армения, потому что «никому не нужна».

Багратян отметил, что правитель Беларуси не имеет ничего общего со своим народом: «Связан так же, как Каспийское море с Балтийским. Поэтому предлагаю не обсуждать в нашей повестке слова диктаторов, а обсуждать процесс нашего демократического развития. Оно застряло в горле некоторых диктаторов. Именно эта демократизация не позволяет им простить нынешний демократический процесс в Армении, получивший оценку самых высоких инстанций.

Это и есть застрявшая в горле кость. Мы должны объединиться вокруг нашей государственности, чтобы даже диктаторы не допускали оскорбительных высказываний в адрес армянского народа. Если какой-либо диктатор делает оскорбительное заявление, это характеризует его, а не народ, правителем которого он был избран и вскоре окажется на свалке истории».

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