Мэр Чернигова обратился к гомельчанам 1.03.2022, 0:04

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Владислав Атрошенко

Владислав Атрошенко обратился из своего разбомбленного кабинета.

Мэр Чернигова Владислав Атрошенко обратился к гомельчанам, белорусам и председателю гомельского горисполкома Кириченко.

«Я обращаюсь из своего разбомбленного кабинета разбомбленной Искандером мэрии. Город уничтожается. Посмотрите, во что превратила российская армия город Чернигов. И я знаю, что из ваших детей будут комплектоваться армии, которые будут идти в Украину.

Несмотря на хорошее отношение к вам, мы будем защищать свою землю. Вы не представляете настроения людей, которые взяли в руки оружие. И если ваши дети придут на территорию Украины, они будут гореть заживо в танках и БТР.

И если вы можете повлиять, чтобы не пустить ваших детей на чужую войну убивать наших детей, то ваши дети не погибнут. Как отец, я бы не хотел смерти ваших и наших детей», - сказал Атрошенко.

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