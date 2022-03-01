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Шестой день Украина дает отпор России (онлайн)

  • 1.03.2022, 0:09
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Шестой день Украина дает отпор России (онлайн)

(обновляется) Весь народ поднялся на борьбу против российской оккупации.

Шестой день смелые украинцы ведут борьбу с российскими оккупантами. Киев держит оборону. Харьков, Николаев, Сумы остаются под контролем Украины. В северных, северо-восточных, восточных и южных областях Украины продолжаются бои с российскими агрессором. У армии РФ начался ряд проблем. В первую очередь — с доставкой топлива, а также мотивацией личного состава.

Сайт Charter97.org вел онлайн-трансляцию шестых суток войны. Что происходило в Украине до 23:59 28-го февраля вы можете посмотреть в нашем предыдущем онлайне.

Специальный эфир телеканала «Украина 24»

00:30 Опубликована оперативная информация Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению.

00:22 Украинский посол в ООН Сергей Кислица считает, что действия России в Украине напоминают действия Гитлера в начале второй мировой.

"Если Путин хочет убить себя, то не надо использовать ядерный арсенал. Он может сделать как тот парень в Берлине, в бункере в мае 1945 года", - прокомментировал Кислица угрозы Путина применить ядерное оружие.

00:14 Мэр Чернигова Владислав Атрошенко обратился к белорусам и председателю гомельского горисполкома Кириченко.

00:03 В Украине вскоре заработает интернет Илона Маска.

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