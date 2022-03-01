закрыть
1 марта 2022, вторник, 0:41
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Если Путин хочет убить себя, то может сделать как тот парень в Берлине, в бункере в мае 1945 года»

  • 1.03.2022, 0:29
  • 1,022
«Если Путин хочет убить себя, то может сделать как тот парень в Берлине, в бункере в мае 1945 года»
Сергей Кислица

Посол Украины в ООН напомнил как умер Гитлер.

Украинский посол в ООН Сергей Кислица считает, что действия России в Украине напоминают действия Гитлера в начале второй мировой, пишет censor.net. Об этом он сказал в своем выступлении на заседании Генеральной ассамблеи ООН в понедельник.

"Очень четкие параллели можно провести со второй мировой", – отметил посол. "Если Путин хочет убить себя, то не надо использовать ядерный арсенал. Он может сделать как тот парень в Берлине, в бункере в мае 1945 года", - прокомментировал Кислица угрозы Путина применить ядерное оружие.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

О чем президент Зеленский может договариваться с «шестеркой» Лукашенко?
О чем президент Зеленский может договариваться с «шестеркой» Лукашенко? Наталья Радина
Переговоры с Путиным на территории Беларуси — это предательство
Переговоры с Путиным на территории Беларуси — это предательство Андрей Санников
Командир Брестской десантно-штурмовой бригады обратился к белорусским военным
Командир Брестской десантно-штурмовой бригады обратился к белорусским военным Валерий Сахащик
Наша война и наша вина
Наша война и наша вина Ирина Халип