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«Призрак Киева» уничтожил уже 15 российских самолетов

  • 1.03.2022, 0:34
  • 1,344
«Призрак Киева» уничтожил уже 15 российских самолетов

Об этом сообщил председатель Винницкой ОГА.

Украинский пилот по прозвищу «Призрак Киева» уничтожил уже 15 вражеских самолетов.

Об этом сообщил председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов в Facebook.

«Призрак Киева - пилот Миг-29 за первые 30 часов российского вторжения в Украину одержал 6 воздушных побед в небе над Киевом: сбил 2 самолета Су-35, 2 самолета Су-25, по 1 самолету Су-27 и Миг-29. Уже 15-й самолет! Кто наш Герой?» - сообщил он.

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