«Призрак Киева» уничтожил уже 15 российских самолетов 1.03.2022, 0:34

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Об этом сообщил председатель Винницкой ОГА.

Украинский пилот по прозвищу «Призрак Киева» уничтожил уже 15 вражеских самолетов.

Об этом сообщил председатель Винницкой ОГА Сергей Борзов в Facebook.

«Призрак Киева - пилот Миг-29 за первые 30 часов российского вторжения в Украину одержал 6 воздушных побед в небе над Киевом: сбил 2 самолета Су-35, 2 самолета Су-25, по 1 самолету Су-27 и Миг-29. Уже 15-й самолет! Кто наш Герой?» - сообщил он.

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