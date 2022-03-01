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Россияне сжигают свои паспорта в знак протеста против войны в Украине

  • 1.03.2022, 0:36
  • 1,002
Россияне сжигают свои паспорта в знак протеста против войны в Украине

Видеофакт.

Граждане России устраивают флешмоб по сожжению своих национальных паспортов в знак протеста против российской войны в Украине и выкладывают видео в социальные сети, пишет censor.net.

"Гори эта х#йня в огне. Простите, братья! Стыдно! Я россиянин. Мне стыдно сегодня, что я россиянин. Простите нас. Не все в России одобряют этот фашизм... Слава Украине!", - говорит мужчина, завернутый в национальный флаг Украины, сжигая свой паспорт.

Россияне, чувствуя на себе пагубную политику тирана Путина и его приспешников, уже не боятся публично слать проклятия президенту РФ, отказываются от российского гражданства и скандируют "Слава Украине!"

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