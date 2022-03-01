Белорусский фонд спортивной солидарности перечислит деньги в поддержку ВСУ
- 1.03.2022, 0:44
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Будет свободной Украина – будет свободной и Беларусь.
Белорусский фонд спортивной солидарности перечислит 15 тысяч долларов в поддержку Военных Сил Украины с криптовалютных резервов фонда, передает «Трибуна».
Исполнительный директор БФСС Александр Опейкин прокомментировал данное решение: «Все для победы! Будет свободной Украина – будет свободной и Беларусь», – сказал Опейкин.
Напомним, с 24 февраля продолжается военное вторжение России в Украину, в том числе и с территории Беларуси.