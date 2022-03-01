закрыть
1 марта 2022, вторник, 1:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусский фонд спортивной солидарности перечислит деньги в поддержку ВСУ

  • 1.03.2022, 0:44
  • 1,362
Белорусский фонд спортивной солидарности перечислит деньги в поддержку ВСУ

Будет свободной Украина – будет свободной и Беларусь.

Белорусский фонд спортивной солидарности перечислит 15 тысяч долларов в поддержку Военных Сил Украины с криптовалютных резервов фонда, передает «Трибуна».

Исполнительный директор БФСС Александр Опейкин прокомментировал данное решение: «Все для победы! Будет свободной Украина – будет свободной и Беларусь», – сказал Опейкин.

Напомним, с 24 февраля продолжается военное вторжение России в Украину, в том числе и с территории Беларуси.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

О чем президент Зеленский может договариваться с «шестеркой» Лукашенко?
О чем президент Зеленский может договариваться с «шестеркой» Лукашенко? Наталья Радина
Переговоры с Путиным на территории Беларуси — это предательство
Переговоры с Путиным на территории Беларуси — это предательство Андрей Санников
Командир Брестской десантно-штурмовой бригады обратился к белорусским военным
Командир Брестской десантно-штурмовой бригады обратился к белорусским военным Валерий Сахащик
Наша война и наша вина
Наша война и наша вина Ирина Халип