Белорусский фонд спортивной солидарности перечислит деньги в поддержку ВСУ 1.03.2022, 0:44

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Будет свободной Украина – будет свободной и Беларусь.

Белорусский фонд спортивной солидарности перечислит 15 тысяч долларов в поддержку Военных Сил Украины с криптовалютных резервов фонда, передает «Трибуна».

Исполнительный директор БФСС Александр Опейкин прокомментировал данное решение: «Все для победы! Будет свободной Украина – будет свободной и Беларусь», – сказал Опейкин.

Напомним, с 24 февраля продолжается военное вторжение России в Украину, в том числе и с территории Беларуси.

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