Канада первой отказалась от закупок российской нефти 1.03.2022, 0:49

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Страна также поставит Украине противотанковое оружие и современные боеприпасы.

Канада первой отказалась от закупок нефти из России. Об этом заявил премьер-министр Джастин Трюдо. Он сообщил также, что страна поставит Украине противотанковое оружие и современные боеприпасы, передает Reuters.

«Мы объявляем о своем намерении запретить весь импорт сырой нефти из России, отрасли, которая принесла большую пользу президенту Путину и его олигархам», — сказал Трюдо журналистам в Оттаве. Он добавил, что Канада будет оказывать поддержку «героической обороне Украины от российских военных».

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