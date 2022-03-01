Украина ввела безвизовый режим для тех, кто готов воевать в Интернациональном легионе 1.03.2022, 0:59

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Смелым белорусам на заметку.

Президент Владимир Зеленский издал указ, которым освободил от необходимости получать визы для иностранцев, которые готовы воевать против России в Интернациональном легионе.

Указ опубликован на сайте президента Украины.

«Ввести с 1 марта 2022 года временно на период действия военного положения до принятия Президентом Украины соответствующего решения безвизовый режим въезда в Украину для граждан иностранных государств, желающих вступить в Интернациональный легион обороны Украины, кроме граждан государства, признанного государством-агрессором», — говорится в указе.

Указ вступает в действие с момента его публикации.

28 февраля — уже пятые сутки полномасштабного вторжения России в Украину. Обычные украинцы и ВСУ продолжают обороняться, обстрелы украинских городов не прекращаются.

В то же время растет международная поддержка — страны Запада все больше усиливают санкции против России. В течение 24 часов должна пройти специальная сессия Генассамблеи ООН, посвященная вторжению РФ в Украину. С 1950 года таких сессий было проведено всего 10. Евросоюз также впервые в истории будет поставлять в Украину боевую авиацию.

По последним данным Генштаба ВСУ, потери оккупационных войск составили 5300.

Президент Зеленский объявил о формировании нового подразделения — Интернациональный легион. В него уже подали несколько тысяч заявлений.

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