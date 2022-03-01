Зеленский записал обращение по итогам пятого дня войны 1.03.2022, 1:15

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Владимир Зеленский

Российское руководство будет судить международный трибунал.

Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к украинцам по итогам пятого дня полномасштабного вторжения России. Видео обнародовал Офис президента Украины в Facebook.

Президент Украины сказал, что сегодняшние обстрелы Харькова – военное преступление, за которое высшее российское руководство будет судить международный трибунал.

"Зло, вооруженное ракетами, бомбами и артиллерией, нужно остановить немедленно. Уничтожить экономически. Показать, что человечность умеет себя защищать. Я считаю, что нужно рассматривать полное закрытие неба для российских ракет, самолетов, вертолетов. За пять дней вторжения по Украине нанесли уже 56 ракетных ударов. Было выпущено 113 крылатых ракет. Вот такова она "братская дружба". И мир знает, что нужно делать", – сказал он.

По словам президента Украины, он говорил об этом сегодня с партнерами.

"Государство, совершающее военные преступления против гражданских людей, не может быть членом Совбеза ООН. Такому государству нужно закрыть вход во все порты, в каналы, аэропорты мира. Такое государство не должно получать сотни миллиардов за экспорт энергоресурсов", – добавил Зеленский.

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