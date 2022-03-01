закрыть
1 марта 2022, вторник, 1:33
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Зеленский записал обращение по итогам пятого дня войны

  • 1.03.2022, 1:15
  • 1,764
Зеленский записал обращение по итогам пятого дня войны
Владимир Зеленский

Российское руководство будет судить международный трибунал.

Президент Украины Владимир Зеленский записал обращение к украинцам по итогам пятого дня полномасштабного вторжения России. Видео обнародовал Офис президента Украины в Facebook.

Президент Украины сказал, что сегодняшние обстрелы Харькова – военное преступление, за которое высшее российское руководство будет судить международный трибунал.

"Зло, вооруженное ракетами, бомбами и артиллерией, нужно остановить немедленно. Уничтожить экономически. Показать, что человечность умеет себя защищать. Я считаю, что нужно рассматривать полное закрытие неба для российских ракет, самолетов, вертолетов. За пять дней вторжения по Украине нанесли уже 56 ракетных ударов. Было выпущено 113 крылатых ракет. Вот такова она "братская дружба". И мир знает, что нужно делать", – сказал он.

По словам президента Украины, он говорил об этом сегодня с партнерами.

"Государство, совершающее военные преступления против гражданских людей, не может быть членом Совбеза ООН. Такому государству нужно закрыть вход во все порты, в каналы, аэропорты мира. Такое государство не должно получать сотни миллиардов за экспорт энергоресурсов", – добавил Зеленский.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

О чем президент Зеленский может договариваться с «шестеркой» Лукашенко?
О чем президент Зеленский может договариваться с «шестеркой» Лукашенко? Наталья Радина
Переговоры с Путиным на территории Беларуси — это предательство
Переговоры с Путиным на территории Беларуси — это предательство Андрей Санников
Командир Брестской десантно-штурмовой бригады обратился к белорусским военным
Командир Брестской десантно-штурмовой бригады обратился к белорусским военным Валерий Сахащик
Наша война и наша вина
Наша война и наша вина Ирина Халип