Зеленский присвоил звание Герой Украины 12 военным 1.03.2022, 2:18

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Список.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после начала войны России против Украины принял решение присвоить звание Герой Украины 12 военным, передает «Новое время».

«Перед тем как обратиться к вам, я подписал указ о присвоении звания Героя Украины двенадцати нашим защитникам», — заявил Зеленский.

Подполковнику Вагоровскому Эдуарду Николаевичу (посмертно). Погиб, выводя украинскую авиацию из-под ракетного удара. Дал возможность другим подняться в воздух.

Майору Коломийцу Дмитрию Валерьевичу (посмертно). Спасал собратьев, отвлек на себя огонь вражеской авиации и был сбит самолетом врага.

Подполковнику Матуляку Геннадию Васильевичу (посмертно). Белая Церковь. Уничтожил скопление техники врага.

Лейтенанту Молчану Виталию Анатольевичу (посмертно). В противовоздушном бою уничтожил два летательных аппарата врага.

Полковнику Оксанченко Александру Яковлевичу (посмертно). Погиб в воздушном бою, отвлекая на себя вражескую авиацию.

Старшему лейтенанту Радиону Вячеславу Денисовичу (посмертно). Благодаря его мужественным действиям полный состав самолетов бригады поднялся в воздух в Василькове, и это спасло украинцев от ракетного удара.

Старшему лейтенанту Герусу Андрею Андреевичу. Над городом Кропивницкий сбил вражеский Ил-76, чем не допустил высадку русского десанта с вооружением.

Бригадному генералу Красильникову Дмитрию Сергеевичу, командиру оперативно-тактической группировки Север. Двое суток отбивался от непрерывного штурма, спас людей и технику. И не пустил врага в Харьков из Луганской области.

Подполковнику Круглову Андрею Николаевичу. Вывел подразделение ЗРК Бук из-под ударов врага и лично уничтожило два российских вертолета и один самолет.

Полковнику Мостовому Александру Владимировичу. Под Васильковом сбил российский Ил-76, а также два вертолета Ми-24, чем не допустил высадку десанта с вооружением.

Генерал-лейтенанту Содолю Юрию Ивановичу. В боях за Волноваху спас наших ребят от оцепления, организовал успешное контрнаступление. Вывел людей из-под удара врага. Очень эффективно защищает Мариуполь.

Полковнику медицинской службы Хорошуну Эдуарду Николаевичу. Лично организовал оборону военно-медицинского центра в окружении и проводил эвакуацию раненых.

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