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Зеленский присвоил звание Герой Украины 12 военным

  • 1.03.2022, 2:18
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Зеленский присвоил звание Герой Украины 12 военным

Список.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что после начала войны России против Украины принял решение присвоить звание Герой Украины 12 военным, передает «Новое время».

«Перед тем как обратиться к вам, я подписал указ о присвоении звания Героя Украины двенадцати нашим защитникам», — заявил Зеленский.

Подполковнику Вагоровскому Эдуарду Николаевичу (посмертно). Погиб, выводя украинскую авиацию из-под ракетного удара. Дал возможность другим подняться в воздух.

Майору Коломийцу Дмитрию Валерьевичу (посмертно). Спасал собратьев, отвлек на себя огонь вражеской авиации и был сбит самолетом врага.

Подполковнику Матуляку Геннадию Васильевичу (посмертно). Белая Церковь. Уничтожил скопление техники врага.

Лейтенанту Молчану Виталию Анатольевичу (посмертно). В противовоздушном бою уничтожил два летательных аппарата врага.

Полковнику Оксанченко Александру Яковлевичу (посмертно). Погиб в воздушном бою, отвлекая на себя вражескую авиацию.

Старшему лейтенанту Радиону Вячеславу Денисовичу (посмертно). Благодаря его мужественным действиям полный состав самолетов бригады поднялся в воздух в Василькове, и это спасло украинцев от ракетного удара.

Старшему лейтенанту Герусу Андрею Андреевичу. Над городом Кропивницкий сбил вражеский Ил-76, чем не допустил высадку русского десанта с вооружением.

Бригадному генералу Красильникову Дмитрию Сергеевичу, командиру оперативно-тактической группировки Север. Двое суток отбивался от непрерывного штурма, спас людей и технику. И не пустил врага в Харьков из Луганской области.

Подполковнику Круглову Андрею Николаевичу. Вывел подразделение ЗРК Бук из-под ударов врага и лично уничтожило два российских вертолета и один самолет.

Полковнику Мостовому Александру Владимировичу. Под Васильковом сбил российский Ил-76, а также два вертолета Ми-24, чем не допустил высадку десанта с вооружением.

Генерал-лейтенанту Содолю Юрию Ивановичу. В боях за Волноваху спас наших ребят от оцепления, организовал успешное контрнаступление. Вывел людей из-под удара врага. Очень эффективно защищает Мариуполь.

Полковнику медицинской службы Хорошуну Эдуарду Николаевичу. Лично организовал оборону военно-медицинского центра в окружении и проводил эвакуацию раненых.

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