В Cети показали уничтожение колонны российских танков 1.03.2022, 2:37

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Фото горящей вражеской техники опубликовал украинский ведущий врач-кардиохирург.

Украинские военные уничтожили под Житомиром автоколонну танков ВС России. Фото горящей вражеской техники опубликовал ведущий врач-кардиохирург, автор ZN.UA Александр Бабляк.

Вопреки логике и здравому смыслу, РФ и дальше будет пытаться использовать этот путь для преброски техники в Украину.

«Это не закат. Это догорает танковая автоколонна на житомирской трассе. Завтра пойдет друга по второму пути, так же будет сожжена. Москва вообще не парится о людях и железе, что одно для нее ресурс, что другое», — комментирует фотографию Бабляк.

Однако граждане РФ продолжают терпеть такое отношение к себе и безропотно выполнять приказы.

«Откуда корни этого зла? Они гораздо глубже, чем времена Ленина и Сталина. Какая культура воспитала эти стада рабов и их командиров, без достоинства, без нравов, без права на свою жизнь? Это даже не нацизм, я не могу найти аналогов в истории. Кто еще так относится к своему народу, как к биомассе?, — размышляет автор.

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