Почему Россия проиграет Илия Куса

1.03.2022, 2:47

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Илия Куса

Путин недооценил силу украинской армии.

Решение Владимира Путина начать вторжение в Украину - это его личный эндшпиль и занавес, подводящий итог внешней политики РФ последних 15 лет.

Причем, парадокс заключается в том, что за 15 лет им реально удалось достичь неплохих успехов в отдельных направлениях, например, на Ближнем Востоке. Даже последняя операция в Казахстане в январе 2022 года считалась очень грамотным маневром в условиях политических торгов с США и КНР.

Однако решения Путина 21-24 февраля все это обнуляют. Они превращают ситуацию в игру с нулевой суммой и резко сужают для той же России коридор возможностей. Многие аналитики (и я в том числе) не думали, что именно этот сценарий будет реализован. Именно потому, что это самое банальное и тупое решение из всех возможных.

Это стратегический тупик, который, судя по всему, базировался на целом ряде просчетов.

Путин недооценил силу украинской армии и готовность правительства сопротивляться, считая, что все быстро сдадутся, а оборона слабая.

Путин недооценил уровень консолидации общества перед внешней угрозой. Другими словами, урок 2014-2015 годов был понят неверно или проигнорирован.

Путин отправил в утиль свой изначальный план давления по Минску-2, который в общем-то не был плохим, и с точки зрения позиционирования больше отвечал интересам РФ, чем то, что происходит сейчас.

Путин переоценил возможности своих войск, считая, что эту войну можно закончить быстро и эффектно.

Путин недооценил реакцию Запада, который решили сплотиться и ударить всем, что у них есть. Безусловно, к этому Россия готовилась, однако масштабы санкционного давления стали для многих неожиданностью.

Не важно, каким будет итог его военной кампании. Даже если представить, что они возьмут Киев и другие крупные города, они все равно проиграют. Потому что логика эскалации, в которую руководство РФ себя загнало своим вторжением, не предполагает никакой "победы", лишь тактическое моральное удовлетворение узкой группы лиц на самом верху российского политического Олимпа.

А дальше начнутся бедствия, связанные с девальвацией, дестабилизацией экономической обстановки, задержками продовольственных поставок, разрывом производственных цепочек, технологическим отставанием и т.д.

Постепенное сужение рынка приведет к росту социального напряжения и обострению борьбы за финансовые потоки, тем самым отправляя систему, выстроенную Путиным, в аут. Другими словами, он получит ровно то, чего пытался не допустить последние 15 лет, бросая вызов западному миропорядку и доминированию США в европейской системе безопасности. Будет наоборот: союзники США сплотятся, позиции США на газовом рынке в ЕС вырастет, и Россия будет нейтрализована на какое-то время.

И даже если миропорядок изменится в сторону многополюсного прагматического мира (этот процесс не остановлен), то Россия утратит возможность занять в нем какую-то отдельную нишу и претендовать на активную роль в качестве альтернативного центра влияния.

И еще кое-что.

Риторика, которую избрало руководство РФ, тоже лишена какого-либо стратегического смысла. Вот это вот все - "нацисты", "фашисты", "националисты и наркоманы", "геноцид" - может быть хорошо для какой-то части внутренней аудитории, но далеко не для мирового сообщества.

Я далек от наивных фантазий о том, что в нашем мире все за демократию, свободу и только за добро и правду. В конце концов, я слишком долго изучал различные конфликты и политические процессы в других регионах, чтобы понимать, что это неправда. Везде есть ложь, жажда наживы и власти, манипуляции, несправедливые войны и т.д.

Однако Россия избрала самый топорный путь: объяснить все внутренними месседжами, которые понятны лишь одной части населения РФ, раскалывая в целом российское общество и настраивая против себя всех, даже умеренных и нейтралистов.

Итог - международная изоляция.

Да, не-западные страны не вводили санкции против РФ, но и не слишком сильно спешили становиться на ее сторону, даже те государства, которые у нас считались их союзниками: Сербия, Китай, Иран, Венесуэла, Куба и остальные. Все либо петляют, либо выражают обеспокоенность, либо отмалчиваются, а это тоже симптоматично.

Короче говоря, никаких уроков от тех же военных кампаний США в Ираке в РФ не вынесли, хотя так много и упорно критиковали Вашингтон за их "international adventurism". А получилось, что Москва в общем-то не сильно заморачивается, и готова слить в унитаз свои достижения в угоду краткосрочным порывам Путина и части его "ястребов", недовольных тем, что они не получили то, что хотели сразу.

Главную выгоду от изменения регионального порядка в результате этого поражения получат все, кроме РФ, особенно Китай и США.

А мы можем спокойно помочь приблизить этот момент. И держаться, пока он не наступит. В это я верю.

Илия Куса, эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока аналитического центра «Украинский институт будущего», аналитик-международник, УНИАН

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