Генштаб ВСУ: Российские войска теряют наступательный потенциал
- 1.03.2022, 3:44
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Оперативная информация.
Несмотря на то, что противник теряет наступательный потенциал, он продолжает наносить огненное поражение по военным и гражданским объектам и продолжает вести разведку самолетами. В том числе и с использованием воздушного пространства Беларуси.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Учитывая, что противник не оставляет стремлений к достижению своей цели, а собственный наступательный потенциал почти исчерпан, планирует приобщить наиболее подготовленные воинские части Беларуси.
Ситуация вокруг Киева остается напряженной. На Полесье противник продолжает попытки возобновить наступление в направлении столицы.
Российские оккупационные войска применяют тактику уничтожения инфраструктуры и нанесения ракетно-бомбовых ударов по населенным пунктам, пренебрегая нормами международного гуманитарного права.
В акватории Черного моря, в связи с неблагоприятными погодными условиями, проведение морской десантной операции в ближайшие сутки маловероятно. Большая часть корабельной группировки Черноморского флота находится в пунктах базирования.
По всем направлениям подразделения ВС Украины удерживают определенные рубежи. Противник не добился успеха ни в одном из направлений.