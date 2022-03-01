НХЛ прекращает все деловые отношения с Россией
- 1.03.2022, 4:15
Российский и белорусский спорт уходит в полную изоляцию.
Национальная хоккейная лига (НХЛ) выразила обеспокоенность вторжением России в Украину. НХЛ объявила о немедленном прекращении всех деловых отношений с российской стороной.
Об этом сообщается в пресс-релизе НХЛ.
«С этого момента мы приостанавливаем отношения с бизнес-партнерами в России и ставим на паузу работу социальных сетей и сайта на русском языке», - говорится в сообщении.
В организации добавили, что не рассматривают Россию в качестве места проведения мероприятий Лиги в ближайшем будущем. Также выражена обеспокоенность благополучием российских игроков, которые выступают в НХЛ от лица своих клубов, а не от РФ.
«Мы понимаем, что они и их семьи попали в невероятно сложную ситуацию», - указали в НХЛ.
Напомним, ранее Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) отстранила сборные России и Беларуси от участия в матчах на неопределенный срок.
Отметим, 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили Россию от всех соревнований.