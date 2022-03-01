НХЛ прекращает все деловые отношения с Россией 1.03.2022, 4:15

Российский и белорусский спорт уходит в полную изоляцию.

Национальная хоккейная лига (НХЛ) выразила обеспокоенность вторжением России в Украину. НХЛ объявила о немедленном прекращении всех деловых отношений с российской стороной.

Об этом сообщается в пресс-релизе НХЛ.

«С этого момента мы приостанавливаем отношения с бизнес-партнерами в России и ставим на паузу работу социальных сетей и сайта на русском языке», - говорится в сообщении.

В организации добавили, что не рассматривают Россию в качестве места проведения мероприятий Лиги в ближайшем будущем. Также выражена обеспокоенность благополучием российских игроков, которые выступают в НХЛ от лица своих клубов, а не от РФ.

«Мы понимаем, что они и их семьи попали в невероятно сложную ситуацию», - указали в НХЛ.

Напомним, ранее Международная федерация хоккея с шайбой (IIHF) отстранила сборные России и Беларуси от участия в матчах на неопределенный срок.

Отметим, 28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили Россию от всех соревнований.

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