General Motors, Volvo и Volkswagen приостановили поставки машин в РФ 1.03.2022, 4:38

Также о приостановке бизнеса в России сообщили шведские Scania и Ericsson.

Мировые производители легковых и грузовых автомобилей, в том числе Volvo, General Motors, Volkswagen и Daimler Truck, приостановили некоторые операции в России на фоне войны РФ с Украиной, передает Reuters.

Так, автопроизводитель Volvo (принадлежит китайской Geely Volvo Cars — прим.) сообщил, что приостановит поставки автомобилей на российский рынок до дальнейшего уведомления, «учитывая потенциальные риски и санкции». «Volvo Cars не будет поставлять автомобили на российский рынок до особого распоряжения», — сказано в заявлении компании.

В то же время немецкий автоконцерн Volkswagen (объединяет марки Volkswagen, Skoda, Audi, Lamborghini, Bentley и Ducati) временно приостановил поставки автомобилей российским дилерам до дальнейшего уведомления. «Поставки должны возобновиться, как только будут выяснены последствия санкций, введенных Европейским союзом и Соединенными Штатами», — пояснил представитель компании Reuters.

General Motors также приостановил экспорт своих автомобилей в Россию, а Daimler Truck заморозил сотрудничество с российским КамАЗом (компания владеет 15% российского производителя). Как уточняет газета Handelsblatt, решение автопроизводитель принял в том числе из-за того, что КамАЗ производит российскую военную технику. «В результате военной операции на Украине в совместном предприятии Daimler Kamaz Rus не будет построено ни одного грузовика и не будут поставляться комплектующие для КамАЗа», — сообщили изданию в компании.

Кроме этого, по информации MSN, шведский производитель грузовиков Scania и телекоммуникационная компания Ericsson объявили о прекращении поставок в Россию как автомобилей, так и оборудования.

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