Япония ввела санкции против Путина, Медведева и Лаврова 1.03.2022, 4:49

В список также попали глава Минобороны РФ, секретарь Совбеза и начальник Генштаба страны-агрессора.

Япония включила в санкционный список президента России Владимира Путина, замглавы Совбеза Дмитрия Медведева, главу МИДа Сергея Лаврова. Об этом говорится в документе, размещенном на сайте японского МИДа.

Также в списке значатся глава Минобороны России Сергей Шойгу, начальник Генерального штаба Валерий Герасимов и секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Свое решение правительство объяснило военной агрессией России против Украины. Санкционные меры будут, в том числе, включать заморозку активов указанных лиц.

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