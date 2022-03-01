Япония ввела санкции против Путина, Медведева и Лаврова
- 1.03.2022, 4:49
В список также попали глава Минобороны РФ, секретарь Совбеза и начальник Генштаба страны-агрессора.
Япония включила в санкционный список президента России Владимира Путина, замглавы Совбеза Дмитрия Медведева, главу МИДа Сергея Лаврова. Об этом говорится в документе, размещенном на сайте японского МИДа.
Также в списке значатся глава Минобороны России Сергей Шойгу, начальник Генерального штаба Валерий Герасимов и секретарь Совбеза Николай Патрушев.
Свое решение правительство объяснило военной агрессией России против Украины. Санкционные меры будут, в том числе, включать заморозку активов указанных лиц.