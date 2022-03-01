закрыть
1 марта 2022, вторник, 5:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Япония ввела санкции против Путина, Медведева и Лаврова

  • 1.03.2022, 4:49
Япония ввела санкции против Путина, Медведева и Лаврова

В список также попали глава Минобороны РФ, секретарь Совбеза и начальник Генштаба страны-агрессора.

Япония включила в санкционный список президента России Владимира Путина, замглавы Совбеза Дмитрия Медведева, главу МИДа Сергея Лаврова. Об этом говорится в документе, размещенном на сайте японского МИДа.

Также в списке значатся глава Минобороны России Сергей Шойгу, начальник Генерального штаба Валерий Герасимов и секретарь Совбеза Николай Патрушев.

Свое решение правительство объяснило военной агрессией России против Украины. Санкционные меры будут, в том числе, включать заморозку активов указанных лиц.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

О чем президент Зеленский может договариваться с «шестеркой» Лукашенко?
О чем президент Зеленский может договариваться с «шестеркой» Лукашенко? Наталья Радина
Переговоры с Путиным на территории Беларуси — это предательство
Переговоры с Путиным на территории Беларуси — это предательство Андрей Санников
Командир Брестской десантно-штурмовой бригады обратился к белорусским военным
Командир Брестской десантно-штурмовой бригады обратился к белорусским военным Валерий Сахащик
Наша война и наша вина
Наша война и наша вина Ирина Халип