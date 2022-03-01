Украинская певица Могилевская записала видеообращение к белорусам 1.03.2022, 5:24

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Наталья Могилевская

Она призвала не отправлять белорусских солдат на войну в Украину.

Украинская певица опубликовала также видео боевых действий и их последствий, пленных и мертвых солдат, передает «Новое время».

«Я хочу обратиться к белорусам, прежде чем вы отправите сюда воевать в этой захватнической войне своих сыновей. Я хочу, чтобы вы услышали, что на самом деле происходит на Украине. Вы, Россия, мои родные родственники, с которыми я говорила вчера, которые ничего не знают, вы ничего не знаете о том, что происходит в Украине. Потому что восемь лет вам говорят какую-то постоянную неправду, а сейчас вообще вся информация скрыта, в том числе, о гибели ваших пацанов, ваших детей. Кто их будет хоронить? Они улицами, просто улицами лежат на украинской земле. Весь проспект Победы в трупах русских солдат.

Итак четыре дня назад Украина проснулась и больше не засыпала. Потому что в 4 утра нас начали бомбить сразу по десяткам городов. Бомбили аэропорты, военные объекты, а также нефтебазы, ТЕС, радиоактивные отходы, но при этом кинотеатры, торговые центры, жилые дома, на улицах гибнут люди, людям отрывает руки и ноги, гибнут дети. Маленькие города между Киевом, Харьковом, Сумами три дня находятся без света, без воды, люди остались без еды, потому что у многих были запасы на день-на два.

Зачем вам это, Беларусь Зачем вам гибнуть, вашим пацанам здесь, на Украине? Вы хотите расширить территорию, вы хотите забрать себе Чернигов? Зачем вам это?», — высказалась певица.

Также среди серии видео и фото Наталья Могилевская записала одно видео из подвала, в котором она укрывалась от обстрелов ночью. Артистка призвала русскую аудиторию распространять это видео максимально широко, чтобы люди в России узнали, что происходит на самом деле.

В сториз Наталья Могилевская попросила украинцев, записывая видео, озвучивать дату записи, чтобы у россиян не было сомнений, что видео сняты сейчас. В подписи к посту певица добавила, что ее брат в России спросил у нее, какого года видео, которые она ему отправила из Украины.

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