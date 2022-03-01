Экс-глава МВД Украины Аваков с автоматом в руках записал обращение к оккупантам РФ
- 1.03.2022, 6:09
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Он находится в Киеве.
Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обратился к российским оккупантам. Видео опубликовано 28 февраля в его Facebook.
Заявление обращено «к безумным негодяям, развернувшим эту войну против Украины».
«Что вам сказать? Я здесь. Мы на своей земле. В Киеве. И мы вас ждем. И это не флешмоб. Хотите флешмоб? Тысячи и миллионы украинцев будут защищать свою землю. Мы за ценности готовы на многое. А вы – точно нет», – сказал Аваков.
Видео снято в Киеве, на нем политик держит в руках автомат.