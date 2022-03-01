Аналитик: Санкции Запада способны разорвать в клочья российскую экономику 1.03.2022, 6:22

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Валерий Соловей

Валерий Соловей — о возможном развитии событий и ментальном профиле Путина.

— В настоящее время мы весьма близки к повторению Карибского кризиса. Помните, когда Советский Союз и США оказались на грани ядерной войны? — предупредил политический аналитик Валерий Соловей в эфире своего канала, передает «Солидарность».

Среди причин, которые привели к возникновению данной ситуации, он назвал провал стратегического плана покорения Украины.

— Владимир Путин планировал в воскресенье вечером 27 февраля заявить о полной и безоговорочной военной победе российских войск и об окончании или о близящемся окончании так называемой специальной военной операции. На самом деле, как вы знаете, ни одна стратегическая цель российского наступления на Украину не достигнута. Города Киев и Харьков и вообще ни один крупный город не взят.

Более того, за время военных действий, это около пяти суток, израсходовано уже около двух третей накопленного запаса ракет. Ожесточение во взаимных военных действиях нарастает, потери с обеих сторон крайне велики, — отмечает аналитик.

По его мнению, еще одной причиной усиления эскалации стала беспрецедентная консолидация Запада.

— Это очень сильная дружная и крайне негативная реакция коллективного Запада в отношении российских планов. Впервые с 2008 года Запад смог занять очень сильную объединенную позицию в отношении РФ и в отношении персонально президента Путина.

Те санкции, которые введены (новая порция на вечер 28 февраля – здесь) и будут вводиться Западом, способны разорвать в клочья российскую экономику уже в прямом смысле слова. Эти санкции, особенно реализующаяся угроза замораживания ЗВР, частичное отключение от SWIFT, российскими властями заранее объявлялись как «объявление войны со стороны Запада». Соответственно, Путин в гневе, Путин в ярости, — говорит Соловей.

По его информации, на выходных семья Путина была эвакуирована в специальный бункер на Алтае, подготовленный на случай ядерной войны. Менталитет Путина Соловей называет ключевым фактором, влияющим сейчас на ситуацию.

— И третий фактор — это личный ментальный профиль самого президента Путина. В голове у Путина — сумеречное сознание. К сожалению, сейчас такой человек находится на посту президента РФ и представляет угрозу для собственной страны и, по большому счету, для всего мира. Это реальность, в которой мы с вами живем.

К стыду нашему, мы можем сделать очень мало. Антивоенное движение в России слабое. На улицы выходят сотни, максимум, тысячи людей. Их жестоко преследуют. Петиции и коллективные письма, которые направляют президенту, это, конечно, хорошо, но вы понимаете, что власти на них наплевать.

Меня искренне, по-человечески удивляет, что в этом хоре выступающих против я не слышу и не вижу коллективного письма клириков РПЦ, и вообще я не вижу коллективных писем священнослужителей, выступающих против войны. Они вообще-то с Христом или с царем Иродом? Неужели им не кажется, что пришла пора сделать выбор? — обращается Валерий Соловей.

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