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Воздушные силы ВСУ рассказали о потерях врага

  • 1.03.2022, 7:06
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Воздушные силы ВСУ рассказали о потерях врага

Украинцы уничтожили истребители, колонны бронетехники и не только.

Воздушные силы украинской армии заявили об уничтожении пяти вражеских истребителей Су-30 и Су-35, колонн бронетехники, колонны с горючим, ЗРК, вертолете и крылатой ракете, передает «Новое время».

В своем сообщении командование Воздушных сил подчеркнуло, что войска РФ понесли огромные потери от нанесенных ударов авиации, зенитных ракетных войск и ударных беспилотников.

Так, украинские летчики перехватили и сбили два российских самолета, а работу украинских истребителей завершили зенитные ракетные дивизионы С-300, поразив три самолета оккупантов.

Наряду с Киевом зенитный ракетный комплекс Бук М-1 сбил крылатую ракету и вертолет врага. Украинские штурмовики Су-25 работали звеньями и парами и нанесли несколько ракетно-бомбовых ударов по колоннам бронетехники и живой силе противника в Киевской и Житомирской областях.

Бомбардировочная авиация Украины нанесла по меньшей мере четыре сокрушительных бомбовых удара по танковым колоннам, колоннам механизированной техники, автоколонне с горюче-смазочными материалами на Черниговщине и близ Бердянска.

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