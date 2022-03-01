Источники во властях США прогнозируют значительное усиление атаки на Киев 1 1.03.2022, 8:02

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Еще порядка четверти российских войск не были введены на территорию Украины.

Источники во власти США сообщают, что глава Кремля Владимир Путин намерен значительно усилить давление и атаку на Киев.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на CNN.

Отмечается, что еще порядка четверти российских войск не была введена на территорию Украины. Также источники во властях обращают внимание на большую колонну российской техники, которая движется в сторону Киева.

В разведке США считают, что армия РФ может задействовать против Киева «менее сдержанную бомбардировку, включая авиаудары, ракеты большой дальности и артиллерию».

«Они были замедлены, и они были разочарованы отсутствием прогресса в отношении Киева, и одна из вещей, которая может привести к этому, — это переоценка их тактики и возможности для них быть более агрессивными и более открытыми как по размеру, так и по масштабы их нацеливания на Киев», — заявил источник в Пентагоне.

Американские чиновники предполагают, что Киев будет осажден, а в городе затем будут происходить ужасные боевые действия.

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