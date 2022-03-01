Как горят российские колонны в Украине 1 1.03.2022, 8:28

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Подборка лучших ударов беспилотников Bayraktar.

Российская противовоздушная оборона не в состоянии защитить войска от Bayraktar, даже ЗРК Бук становятся мишенями для украинских беспилотников. Видеоподборку с кадрами беспощадной охоты украинских Bayraktar опубликовал в Telegram журналист Юрий Бутусов.

На видео запечатлено уничтожение приоритетных целей – зенитно-ракетных комплексов, грузовиков, машин управления, железнодорожных цистерн.

"Российская ПВО неспособна защитить свои войска от Байрактаров, даже Буки становятся мишенями для украинских беспилотников", – написал Бутусов.

По информации Бутусова, удары нанесены в Киевской, Черниговской и Житомирской областях – на направлении главного удара ВС РФ.

Российские оккупанты не могут обнаружить аэродромы базирования Bayraktar, не могут подавить их своим РЭБом, не могут их сбить.

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