В США обеспокоены психической устойчивостью Путина 19 1.03.2022, 8:35

13,144

Для многих совершенно очевидно, что с главой Кремля что-то не так.

В США обеспокоены душевным состоянием президента РФ Владимира Путина, который на прошлой неделе приказал начать вторжение в Украину. Об этом 28 февраля сообщил американский телеканал CNN со ссылкой на источники, пишет "Гордон".

Высокопоставленные американские законодатели, знакомые с данными разведки, и бывшие высокопоставленные американские чиновники, имеющие большой опыт работы в России, "начали открыто ставить под сомнение психическую устойчивость российского лидера", отметил телеканал.

Ссылаясь на данные разведки, один из чиновников сообщил, что Путин полностью изолирован, отчасти из-за боязни заразиться коронавирусом, "сейчас он в основном один, полностью отрезан от большинства своих советников, изолирован географически, единственные люди, разговаривающие с ним, – лизоблюды, которые только подпитывают его обиду".

В американской разведке считают, что Путин сейчас даже не прислушивается к близким к нему олигархам, которые ранее имели ключевое влияние на принятие им решений.

Сенатор-республиканец от штата Флорида, председатель комитета по разведке Сената США Марко Рубио написал в Twitter 26 февраля, что "для многих совершенно очевидно, что с Путиным что-то не так".

"Он всегда был убийцей, но теперь его проблема иная и более значительная. Было бы ошибкой предполагать, что этот Путин отреагирует так же, как пять лет назад", – отметил он.

CNN отметил, что западные страны "настороженно" наблюдают за Путиным после того, как многие страны ввели против РФ жесткие санкции за агрессию в отношении Украины, которые обвалили рубль и привели к закрытию российского фондового рынка. Они опасаются, что эти санкции в сочетании с отсутствием прогресса в Киеве "могут вызвать еще большую ярость непредсказуемого российского лидера", сообщил телеканал.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».