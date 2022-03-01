Минобороны Украины рассказало о последних успехах защитников страны 3 1.03.2022, 8:57

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Оперативная сводка.

С начала суток противник проводил перегруппировку войск и наносил ракетно-бомбовые удары с воздуха. Совершал попытки высадки тактических десантов. Широко применяет диверсионно-разведывательные группы для нападений на объекты гражданской и военной инфраструктуры.

Об этом сообщается в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 06:00 01.03.2022.

Как отмечается, на Сиверщине продолжаются оборонительные бои с целью недопущения продвижения противника в столицу с северо-восточного направления.

В пригороде Чернигова отмечено появление отдельных ДРГ противника, которые при поддержке бронированной техники пытались прорваться в город, но были уничтожены украинскими защитниками.

На других направлениях танковые и механизированные части ВС Украины при поддержке авиации и артиллерии продолжают ведение оборонных боев на занятых рубежах. Осуществляется огневое поражение противника всеми имеющимися средствами.

На Слобожанщине механизированные бригады и БТГр Десантно-штурмовых войск из состава оперативной группировки уничтожают живую силу и военную технику российских оккупантов, что пытается вклиниться, и восстановили положение по первому рубежу обороны.

"Группировка сил обороны Киева продолжает защищать город, удерживать внешние рубежи обороны и критически важные объекты государственной инфраструктуры, не допуская приближения оккупационных подразделений к пригородам столицы. Продолжаются активные меры по выявлению и уничтожению ДРГ противника, который, пренебрегая нормами международного гуманитарного права, переодевается в военную форму Вооруженных Сил, Национальной гвардии и Национальной полиции Украины для проникновения в Киев через боевые порядки наших войск", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что устойчивая оборона наших войск стремительно снижает моральный дух противника и его волю к победе. Зафиксированы случаи дезертирства и добровольной сдачи в плен целыми подразделениями.

"Спасибо за работу нашим Воздушным силам. Только за последние сутки они уничтожили 5 самолетов российского агрессора. Об общих потерях врага чуть позже", - резюмировали в Генштабе.

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