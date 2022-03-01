Walt Disney останавливает прокат и показ фильмов в РФ 1 1.03.2022, 9:28

Кроме того компания работает над оказанием срочной помощи беженцам из Украины.

Корпорация The Walt Disney Company не осталась в стороне от развязанной Россией войне в Украине и заявила о том, что останавливает показ своих фильмов в кинотеатрах страны-оккупанта. Компания опубликовала соответствующее заявление, сообщает "Зеркало недели. Украина".

"Учитывая неспровоцированное вторжение в Украину и трагический гуманитарный кризис, мы приостанавливаем выпуск фильмов в России, в том числе грядущий мультфильм "Я краснею" от Pixar. Мы будем принимать будущие деловые решения в зависимости от развития ситуации", — говорится в сообщении компании.

При это в Walt Disney также обеспокоены беженцами из Украины, которым пришлось покинуть страну из-за агрессии российских военных.

"Мы работаем с нашими партнерами из числа общественных организаций над оказанием срочной помощи и другой гуманитарной помощи беженцам", — добавили в Walt Disney.

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