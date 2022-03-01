Путин загнан в ловушку, выхода из которой не просматривается Герман Обухов

1.03.2022, 9:40

3,242

Герман Обухов

Кремль разбудил спящий Запад.

Если почитать газеты и послушать телевидение России, то все замечательно на войне с Украиной – войска эрэфии "мочат укропов", сжигают их танки и самолеты, бойцы ВСУ массово сдаются. Граждане Украины встречают "освободителей" из России цветами и хлебом-солью. Не пишут только, что встречают расейское "пушечное мясо" не цветами, а коктейлями Молотова.

Не менее все прекрасно и в самой России, для которой санкции Запада предсказуемы и малоэффективны. Геббельсовская, да и советская, пропаганда, просто отдыхает по сравнению с российской. Такого не припомнится даже во время войны в Афгане.

Спасибо Путину, что он наконец разбудил спящий Запад и теперь там совсем по-другому смотрят как на него самого, так и на Россию. Чтобы слетать в Европу, надо лететь теперь почти через Северный полюс – вслед за странами Балтии, Польши, Чехии и Румынии, небо для самолетов России закрыла Финляндия и Швеция. Даже в Калининградскую область не попасть никаким транспортом. Россия получила то, чего долго и упорно добивалась. Проблема только одна – такие санкции, как отключение SWIFT, запрет на поставку чипов, аннулирование лизинга Боингов и Аэробусов, прекращение продажи западных автомобилей и запчастей к ним и так далее, надо было вводить еще в 2014 сразу после захвата Крыма.

Сегодня Путин загнан в ловушку, выхода из которой не просматривается. Его обвинения в адрес Запада о том, что тот поддерживает нацистов и бандеровцев, вызывают только смех. Этим мифом они кормят свой народ последние 8 лет. Россия стала не лучше Сев. Кореи.

Есть идея, которой хочется поделиться с руководством Украины: Если Россия использует в своей агрессии военных без опознавательных знаков, то почему Запад не может послать своих летчиков-"волонтеров" на F-35 в Украину в виде UFO? Думаю, хватит одной эскадрильи F-35, чтобы ВВС России и вся ее армия забыли об Украине надолго.

Герман Обухов, "Обозреватель"

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».