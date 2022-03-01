Под Харьковом полицейские уничтожили два танка российских оккупантов
- 1.03.2022, 10:00
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Отпор дают по всем направлениям.
В Дергачах Харьковской области полиция уничтожила два танка российских оккупантов, пишет «Новое время».
Как сообщили правоохранители, незначительная территория Дергачевского района сегодня временно подконтрольна врагу, но «вражеская техника пылает и там».
«Украинские военные, нацгвардейцы, полиция, терроборона, граждане никогда не согласятся на оккупацию Украины. Мы все будем уничтожать врага, даже на тех территориях, на которые временно влез агрессор», — добавили полицейские.