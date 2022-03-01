Российский снаряд попал в роддом под Киевом

Российский снаряд попал в роддом под Киевом1
- 1.03.2022, 10:14
- 4,842
Новые факты военных преступлений РФ.
Под Киевом под российский обстрел попало здание частного роддома "Адонис".
Об этом сообщил в "Фейсбук" генеральный директор сети Виталий Гирин.
"Друзья, все спрашивают, что с роддомом. Спасибо за поддержку. В роддом попал снаряд, повреждения большие, но здание стоит. Все эвакуированы. Главное - не надо сейчас ехать, кого-то забирать. Все в надежном городе и в безопасности. Это точно. Со мной и семьей все ок!", - написал он.
Гирин заверил, что победа Украины - неотвратима.