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Российский снаряд попал в роддом под Киевом

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  • 1.03.2022, 10:14
  • 4,842
Российский снаряд попал в роддом под Киевом
Архивное фото

Новые факты военных преступлений РФ.

Под Киевом под российский обстрел попало здание частного роддома "Адонис".

Об этом сообщил в "Фейсбук" генеральный директор сети Виталий Гирин.

"Друзья, все спрашивают, что с роддомом. Спасибо за поддержку. В роддом попал снаряд, повреждения большие, но здание стоит. Все эвакуированы. Главное - не надо сейчас ехать, кого-то забирать. Все в надежном городе и в безопасности. Это точно. Со мной и семьей все ок!", - написал он.

Гирин заверил, что победа Украины - неотвратима.

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