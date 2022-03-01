Известный украинский доктор Комаровский обратился к белорусам 10 1.03.2022, 10:47

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Евгений Комаровский

«Победим вместе!»

Известный украинский педиатр доктор Комаровский ‒ один из самых популярных врачей на постсоветском пространстве. Его советами пользовались тысячи семей в нашей стране. Он обратился к белорусам.

«Ребята, белорусы, друзья мои. Мы с вами лет 30 уже как общаемся, учимся вместе, дружим. Я столько раз был в Минске.

Я вас прошу, надо срочно принимать решение. Совершенно очевидная информация о том, что Беларусь активно втягивают в войну, что ваши дети будут направлены на территорию Украины.

Только вы сейчас объединившись, можете не допустить этого.

Если это произойдет, отношения между нашими народами могут быть разованы на десятилетия.

Сделайте все, что можно. Препятствуйте отправке ваших солдат в Украину. Победим вместе!» — сказал он.

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