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Гол и пас Егора Шаранговича помогли «Нью-Джерси» разгромить «Ванкувер»

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  • 1.03.2022, 11:19
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Гол и пас Егора Шаранговича помогли «Нью-Джерси» разгромить «Ванкувер»
Егор Шарангович

В НХЛ белорусам еще играть можно.

Белорусский форвард "Нью-Джерси Дэвилз" Егор Шарангович набрал в матче против "Ванкувера" два очка по системе гол+пас и помог своей команде одержать крупную победу — 7:2 (3:0, 3:2, 1:0), пишет "Прессбол".

Белорусский хоккеист стал автором второй шайбы своей команды на 16-й минуте матча. Также он ассистировал Райану Грэйвсу при пятом взятии ворот "косаток". Случилось это на 26-й минуте поединка. Хоккеист выходил на лед в первом звене, провел на площадке 14 минут и 44 секунды (01:25 в меньшинстве, 13 секунд – в большинстве) и помимо двух баллов отметился двумя силовыми приемами, сделал один перехват и совершил одну потерю. По итогам сегодняшней игры Шарангович был признан второй звездой.

Нью-Джерси — Ванкувер — 7:2 (3:0, 3:2, 1:0).

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