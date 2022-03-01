Глава Минобороны Украины: Российские войска уже не способны скрывать свою агонию 10 1.03.2022, 11:25

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Алексей Резников

К уничтожению армии оккупантов присоединилось международное IТ-сообщество.

На пятые сутки сопротивления Украины российским оккупантам они оказались неспособны скрывать, что у них начинается агония, заявил украинский министр обороны Алексей Резников. Он заявил, что то, что сейчас совершают российские войска с мирным населением – это военные преступления.

«Дорогие украинцы! 122 часа сопротивления. На пятые сутки интервенции русские оккупанты оказались неспособны скрывать, что у них начинается агония. Варварские обстрелы ракетами и РСЗО мирных городов – это свидетельство того, что они не способны больше воевать с вооруженными украинцами. Только с мирными, как последние трусы. Это военное преступление», – заявил Резников.

Министр обороны заявил, что непосредственные исполнители и организаторы этого преступления обречены на оставшееся свое существование носить клеймо убийц и скрываться. Их ждет трибунал.

Он отметил, что будет справедливо, если специальный международный трибунал будет создан в Харькове. Там в 1943 году состоялся первый процесс, в результате которого нацисты были осуждены за военные преступления.

«Теперь «Харьковский трибунал» должен вынести приговор кремлевским последователям Гитлера, которые его уже «превзошли». Благодаря героизму наших защитников и защитниц открываются новые фронты, где враг терпит потери. Хочу отметить наших ребят на востоке. Они стали непреодолимым барьером для врага, это его ужасно деморализует», – отметил министр обороны.

Резников также заявил, что на экономическом фронте Россия уже испытала сокрушительные разрушения. Российская валюта превращается в обычную бумагу. Есть первый запрет на экспорт российской нефти.

«К уничтожению армии оккупантов присоединилось международное IТ-сообщество. Повышаются поставки оружия и всего необходимого из Европы. Даже украинские школьники перешли в наступление на киберфронте. Сотни тысяч людей в России уже узнали, что власть им лжет. Что нет никакой «спецоперации». Есть обычная захватническая война. На которой погибли тысячи россиян. Сопротивление войне внутри самой России растет с каждым часом. В эти дни украинцы демонстрируют россиянам, чем отличаются свободные люди от рабов, граждане от порабощенных тираном. Те, кто годами восхищался взбешенным маньяком, теперь обречены на десятилетия искупления. Украина победит! Слава Украинской Армии! Слава Украине», – подытожил Резников.

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