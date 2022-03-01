Российские морпехи взбунтовались и отказались штурмовать Одессу 33 1.03.2022, 12:08

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Защитники города готовились дать бой оккупанту.

Изданию «Думская» удалось связаться с родственниками нескольких российских морских пехотинцев 810-й бригады РФ, которая дислоцируется в оккупированном Крыму.

Они рассказали некоторые подробности вчерашней неудавшейся попытки морского десанта «прямо в Одессу».

Путинское командование, действительно, планировало такую операцию, причем большие десантные корабли, вы не поверите, собирались причалить к заминированному и заблокированному противотанковыми ежами Лузановскому пляжу, предварительно отработав по окрестностям из систем залпового огня. Одновременно в заливе летали вертолеты врага и большое количество БПЛА.

Украинская ПВО и другие защитники Одессы готовились дать решительный отпор противнику, но в самый последний момент россияне вышли на связь и попросили дать им возможность покинуть залив.

По нашим данным на российских кораблях произошел самый настоящий бунт: русские мужчины отказались выполнять приказ и штурмовать побережье славянского русскоязычного города.

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