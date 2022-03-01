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Появился Telegram-канал, где можно найти информацию об убитых и попавших в плен оккупантах

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  • 1.03.2022, 12:20
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Появился Telegram-канал, где можно найти информацию об убитых и попавших в плен оккупантах

В Украине уже убиты 5710 российских солдат, в плен попали — 200.

В Telegram создан канал «Ищи своих», где можно найти информацию об убитых и попавших в плен оккупантах.

Напомним, Минобороны Украины сообщает о 5710 убитых российских оккупантах. В плен попали 200 человек.

Ранее вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук обратилась к Красному Кресту с просьбой вывезти тела погибших на украинской территории российских оккупантов в Российскую Федерацию.

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