Появился Telegram-канал, где можно найти информацию об убитых и попавших в плен оккупантах

Появился Telegram-канал, где можно найти информацию об убитых и попавших в плен оккупантах3
- 1.03.2022, 12:20
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В Украине уже убиты 5710 российских солдат, в плен попали — 200.
В Telegram создан канал «Ищи своих», где можно найти информацию об убитых и попавших в плен оккупантах.
Напомним, Минобороны Украины сообщает о 5710 убитых российских оккупантах. В плен попали 200 человек.
Ранее вице-премьер-министр Украины Ирина Верещук обратилась к Красному Кресту с просьбой вывезти тела погибших на украинской территории российских оккупантов в Российскую Федерацию.