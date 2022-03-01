Mastercard заблокировала доступ подсанкционным банкам РФ 2 1.03.2022, 12:47

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Также компания будет занимать гуманитарной помощью украинцам.

Mastercard заблокировала доступ к платежной системе нескольким финансовым учреждениям РФ. Об этом говорится в заявлении на сайте компании, сообщает «Зеркало недели. Украина».

«Вторжение российских вооруженных сил за последнюю неделю было разрушительным для народа Украины. Наши мысли продолжают быть с теми, кто пострадал. Нашим главным приоритетом было благополучие наших сотрудников и их семей. Наши команды работают круглосуточно, чтобы помочь обеспечить их безопасность, используя все имеющиеся в нашем распоряжении ресурсы», – говорится в заявлении.

В Mastercard заверили, что помнят о своих сотрудниках во всем регионе на протяжении всего сопротивления Украины РФ.

«В результате санкционных распоряжений мы заблокировали несколько финансовых учреждений в платежной сети Mastercard. Мы продолжим работать с регулирующими органами в ближайшие дни, чтобы полностью исполнять наши обязательства по соблюдению требований по мере их развития», – говорится в заявлении.

Также в Mastercard заявили, что работают с партнерами над направлением финансирования и гуманитарной помощи туда, где это необходимо.

«Сегодня мы объявили о пожертвовании в размере 2 миллионов долларов США Красному Кресту, организации «Спасите детей» и нашему фонду помощи сотрудникам для оказания гуманитарной помощи. Мы будем активно использовать дополнительные возможности, чтобы помочь организациям по оказанию помощи сыграть свою роль в поддержке глобальных усилий по оказанию помощи», – добавили в организации.

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