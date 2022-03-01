«Власть в Беларуси захватили такие же бандиты, как в донбасских сепаратистских образованиях» 1.03.2022, 13:37

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Сергей Наумчик

Почему нужно различать лукашистов и обычных белорусов.

Экс-депутат белорусского Верховного Совета Сергей Наумчик в своем Telegram-канале призвал украинцев понимать, что белорусы на их стороне:

— Пишут о вражде к белорусам, которая, как уже понятно, разжигается отдельными украинскими СМИ и некоторыми блогерами. Вражда не к фашистскому режиму Лукашенко, а именно к белорусскому народу.

Понимают ли украинцы, когда упрекают белорусов за то, что «не легли под пусковые ракетные установки», чтобы остановить обстрелы Украины, — что такие же претензии они должны адресовать проукраинским жителям т. н. «ДНР» и «ЛНР»? Причем, за все восемь предыдущих лет, с 2014-го. И что бы сделали с жителем Донецке, если бы он возник на пути русского танка?

Вопрос принадлежит не мне, а моему другу, историку Сергею Абламейко, но его полностью разделяю.

От себя напомню следующее. Власть в Беларуси с 1994 захватили такие же бандиты и подонки, как в этих донбасских сепаратистских образованиях. И правят не 8 лет, а 28. и это надо осознать. Это могут не понимать обычные украинцы, но политики и журналисты (а также советники Зеленского) осознавать должны.

И продолжая это, они делают плохое, черное дело. И оскорбляют вовсе не лукашистов и «болото». Лукашисты, как и «болото», о таких оскорблениях даже и не узнают. Оскорбляют тех, у кого болит душа за Украину, кто реально помогает украинцам бороться с путинской агрессией — как в Беларуси, выходя под угрозой ареста на улицы, так и за рубежом, собирая деньги, лекарства, одежду, организовывая уличные акции поддержки.

Слава Украине! Жыве Беларусь!

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