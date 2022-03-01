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В России стали появляться некрологи погибшим в Украине российским солдатам

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  • 1.03.2022, 13:49
  • 11,822
В России стали появляться некрологи погибшим в Украине российским солдатам

Более 5700 российских солдат погибли.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, губернатор Ульяновский области Алексей Русских, президент Чечни Рамзан Кадыров и глава Астраханской области Игорь Бабушкин 1 марта сообщили о гибели российских военнослужащих в ходе войны в Украине. Журналисты zerkalo.io насчитали как минимум 10 некрологов.

Минобороны России не приводит официальные данные о погибших. Украина же открыто приводит цифры — более 5700 российских солдат погибли.

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