В России стали появляться некрологи погибшим в Украине российским солдатам

В России стали появляться некрологи погибшим в Украине российским солдатам5
- 1.03.2022, 13:49
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Более 5700 российских солдат погибли.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, губернатор Ульяновский области Алексей Русских, президент Чечни Рамзан Кадыров и глава Астраханской области Игорь Бабушкин 1 марта сообщили о гибели российских военнослужащих в ходе войны в Украине. Журналисты zerkalo.io насчитали как минимум 10 некрологов.
Минобороны России не приводит официальные данные о погибших. Украина же открыто приводит цифры — более 5700 российских солдат погибли.