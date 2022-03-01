ВСУ уничтожили технику оккупантов на Бердянском аэродроме
- 1.03.2022, 14:10
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Прицельный удар «Точки-У».
Экс-председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в своем аккаунте в «Фейсбуке» сообщил, что пять минут назад Вооруженные Силы Украины нанесли удар «Точкой-У» по аэродрому Бердянска, где захватчики сосредоточили большое количество войск.
«Ночью пара украинских асов на Су-25 нанесли удар по колонне оккупанта возле
села Победа, которая шла захватывать Бровары. Спасибо, ребята! Так держать», — написал Разумков.