Зеленский: Россия — это государство-террорист 1.03.2022, 14:11

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Владимир Зеленский

Президент Украины призвал другие страны признать это.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что удар ракетой по центру Харькова — это ничем не прикрытый террор.

«Это террор против города. Это террор против Харькова. Террор против Украины. На площади не было военной цели. Как и в тех жилых районах Харькова, по которым бьют из реактивной артиллерии. Ракета в центральную площадь — это откровенный, ничем не прикрытый террор. Никто не простит. Никто не забудет», — сказал он.

По словам Зеленского, этот удар по Харькову является военным преступлением.

«Это государственный терроризм Российской Федерации. После такого Россия — это государство-террорист. Очевидно. И должно быть официально. Призываем все государства мира немедленно и действенно отреагировать на эту преступную тактику агрессора и провозгласить, что Россия осуществляет государственный терроризм. Требуем полной ответственности за террористов в международных судах», — сказал он.

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