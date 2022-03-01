«Они пришли голодные и немытые» 1.03.2022, 14:16

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Что думают жители Бердянска о российских оккупантах.

По состоянию на утро первого марта российские военные покинули здание городского совета Бердянска. Однако они все еще в городе.

Как рассказал lb.ua один из местных жителей, вчера на митинг перед городским советом собралось более 300 человек. Люди кричали россиянам, чтобы те уходили, выкрикивали "Путин - х...йло" и "Русский военный корабель, иди нах...й!"

В ответ россияне пообещали уйти из города, если протестующих будет еще больше. "Они нам сказали: нужно, чтобы больше людей вышло, чтобы мы могли сказать об этом командиру и уйти из города", - рассказал местный житель.

Когда на митинг вышло столько бердянцев, что они уже не помещались на площади, часть оккупантов села в грузовик и уехала. В то же время, местные уверены, что покидать город россияне боятся, потому что за городом их захватят или уничтожат наши военные.

Горожане рассказывают, что моральное состояние захватчиков на очень низком уровне, у них не хватает еды.

“Они вошли в город потому, что были голодны и немыты. Первое, что сделали: захватили супермаркет. Потом наш самолет по ним две ракеты выпустил, и они в город скрылись. Пока они грабили маркет, местные сахар засыпали в бензобаки”, - говорит житель Бердянска.

Сейчас в городе от 300 до 500 оккупантов. По словам местных, россиянам сказали охранять объекты. “Мы спрашивали у них, чего вы до сих пор не пошли. Они сказали, что будут охранять 26 объектов. Вопрос только от кого”, - говорят местные.

Напоминаем, что на вчерашнее утро все админздания в Бердянске были захвачены россиянами. Оккупанты начали забирать у людей телефоны. Одного мужчину застрелили, еще одного ранили.

Городские власти отказались от сотрудничества с оккупантами. Часть коммунальных служб работает. Городской транспорт остановился.

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