Лукашенко приказал приготовить ПВО в боевую готовность 23 1.03.2022, 14:30

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Фото: Саша Гусов

Диктатор все больше ввязывается в войну с Украиной.

Лукашенко заявил, что в Беларуси приведены в готовность средства ПВО, чтобы не допустить «ударов в спину» российским войскам.

«Министр обороны доложил мне о готовности к прикрытию западной границы еще пятью батальонами», — сказал он.

Среди убитых и раненых оккупантов на территории Украины есть белорусские военные. Эту информацию сайту Charter97.org подтвердили и белорусские, и украинские источники.

Отметим, что ранее информации об участии белорусских военных в агрессии против Украины не было. Белорусская территория используется в качестве военного плацдарма для атаки на страну-соседку. Также Украина сообщала о пусках баллистических ракет из Беларуси.

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