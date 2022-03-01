Лукашенко приказал приготовить ПВО в боевую готовность

Лукашенко приказал приготовить ПВО в боевую готовность23
- 1.03.2022, 14:30
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Диктатор все больше ввязывается в войну с Украиной.
Лукашенко заявил, что в Беларуси приведены в готовность средства ПВО, чтобы не допустить «ударов в спину» российским войскам.
«Министр обороны доложил мне о готовности к прикрытию западной границы еще пятью батальонами», — сказал он.
Среди убитых и раненых оккупантов на территории Украины есть белорусские военные. Эту информацию сайту Charter97.org подтвердили и белорусские, и украинские источники.
Отметим, что ранее информации об участии белорусских военных в агрессии против Украины не было. Белорусская территория используется в качестве военного плацдарма для атаки на страну-соседку. Также Украина сообщала о пусках баллистических ракет из Беларуси.