Украинские войска начали наносить удары по позициям РФ, которые подсказывают простые люди
- 1.03.2022, 14:48
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Видеофакт.
Украинские военные начали наносить удары по позициям российских оккупантов, которые удалось установить благодаря бдительности граждан и приложению Findokupant.
Об этом рассказали в благотворительной организации «Повернись живим», опубликовав соответствующее видео.
«Первые результаты работы нашего общего со спецоценками ресурса по отслеживанию техники и людей врага: Findokupant. Смотрите со звуком! Украина победит!», — говорится в описании к ролику.
Перші результати роботи нашого спільного зі спецпизначенцями ресурсу по відслідковуванню техніки та людей ворога: https://t.co/BBX4xIIsjc— Повернись живим (@BackAndAlive) March 1, 2022
Дивіться зі звуком! Україна переможе💪🇺🇦 pic.twitter.com/2JlTC4fkqq