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Украинские войска начали наносить удары по позициям РФ, которые подсказывают простые люди

  • 1.03.2022, 14:48
  • 10,266
Украинские войска начали наносить удары по позициям РФ, которые подсказывают простые люди

Видеофакт.

Украинские военные начали наносить удары по позициям российских оккупантов, которые удалось установить благодаря бдительности граждан и приложению Findokupant.

Об этом рассказали в благотворительной организации «Повернись живим», опубликовав соответствующее видео.

«Первые результаты работы нашего общего со спецоценками ресурса по отслеживанию техники и людей врага: Findokupant. Смотрите со звуком! Украина победит!», — говорится в описании к ролику.

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