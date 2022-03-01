NBC: Путин срывает злобу из-за хода войны в Украине на своем окружении 2 1.03.2022, 14:55

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В США уже заинтересовались психическим состоянием российского президента.

Президент России Владимир Путин разгневан ходом войны в Украине, где армия РФ терпит колоссальных потерь. Как сообщает NBC News со ссылкой на американскую разведку, из-за этого он срывает злобу на своем окружении.

"Такое поведение нетипично для Путина, обычно он сдерживает свои эмоции", - говорится в сообщении.

СМИ сообщают, что на последнем брифинге в США, где обсуждали агрессию России против Украины, одной из тем было психическое состояние российского президента. Эту информацию подтвердил сенатор Чак Грассли. Однако представители администрации Джо Байдена не дали по этому поводу никаких комментариев.

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