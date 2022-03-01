Венгрия поддержала ускоренное вступление Украины в ЕС 1.03.2022, 15:12

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Будапешт призвал включить вопрос в повестку дня Брюсселя.

Венгрия поддерживает инициативу восьми лидеров стран Европейского Союза начать переговоры с Украиной о членстве. Министр иностранных дел Петер Сийярто призвал Брюссель включить вопрос в повестку дня.

Об этом сообщает РБК-Украина.

"Венгрия поддерживает эту инициативу, и мы призываем Брюссель внести этот вопрос в повестку дня", - сказал Сийярто, имея в виду инициативу президентов трех стран Балтии, Польши, Чехии, Словакии, Болгарии и Словении.

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