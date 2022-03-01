Дмитрий Гордон: Экономика России должна быть разрушена 6 1.03.2022, 15:23

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Дмитрий Гордон

Тогда у Кремля не будет денег посылать в Украину солдат.

Журналист и владелец сайта «Гордон» Дмитрий Гордон считает, что экономика России должна быть разрушена:

— Россияне! Путин говорил, что угроза России идет от НАТО, что НАТО нападет на Россию, а напал на Россию сам Путин.

Он ограбил россиян и каждого россиянина, и если сегодня это еще никто не понимает, вы поймете это уже завтра.

Кто сегодня имел доллар, завтра будет иметь цент и нигде его не сможет потратить. Куска хлеба завтра никто не купит. Ваша страна уже стала изгоем, вы не сможете никуда летать, никуда путешествовать, ваши самолеты никто не будет принимать, вам прекратят продавать товары первой необходимости, вы лишитесь всего, что сегодня имеете.

Россияне, молчите дальше, сидите дома и никуда не выходите. Говорите Путину, что он лучший президент лучшей страны мира. Именно за это вы боролись и именно на это вы уже напоролись.

Я настаиваю на том, что экономика России должна быть разрушена, и тогда у вас не будет денег посылать к нам солдат, чтобы убивать наших матерей, наших детей, чтобы убивать нас.

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