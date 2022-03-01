Зеленский в Европарламенте: Мы боремся прямо сейчас за свою землю и за свою свободу 2 1.03.2022, 15:36

3,756

Президенту Украины аплодировали стоя.

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Европарламенте на фоне полномасштабного вторжения России заявил, что Украина объединила страны ЕС ценой тысяч погибших, сообщает «Новое время».

«Я очень рад, что я сейчас увидел и услышал здесь. Я рад, что мы объединили всех вас, страны Евросоюза. Но я не знал, что такой ценой. И это трагедия для меня, для каждого украинца, для нашего государства. Такая высокая цена, очень высокая цена — тысячи погибших людей: две революции, одна война и пять дней полномасштабного вторжения РФ», — сказал он.

Зеленский также отметил, что хотел бы, чтобы сегодня звучал выбор Европой Украины.

«У нас очень мотивированный народ, мы боремся за наши права, свободу и жизнь. А сейчас мы боремся за выживание, и это самая главная наша мотивация. Но мы боремся и за то, чтобы быть равноправными членами Европы. Сегодня мы всем показываем, что мы и есть. С нами Европейский союз будет крепче. Без вас Украина будет одинока. Мы доказали свою силу, доказали, что мы такие же, как вы. Докажите, что вы вместе с нами, что нас не отпускаете. Докажите, что вы действительно европейцы, и тогда жизнь победит смерть, а мир — тьму», — сказал Зеленский.

Он также рассказал депутатам Европарламента о последствиях ракетных ударов по Харькову и заявил, что теперь каждая площадь в каждом украинском городе, как бы она не называлась, будет называться площадью свободы.

«Мы боремся прямо сейчас за свою землю и за свою свободу. Несмотря на то, что сейчас заблокированы все крупные города нашего государства, никто в них не зайдет. И каждая площадь в каждом городе в нашем государстве, как бы она ни называлась, будет называться площадью свободы. Мы сильные, мы украинцы», — добавил Зеленский.

Речь Зеленского в Европарламенте длилась несколько минут, после ее окончания украинскому президенту в Европарламенте аплодировали стоя.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».