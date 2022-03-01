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Президент Европейского парламента: Путина и Лукашенко нужно привлечь к ответственности

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  • 1.03.2022, 15:45
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Президент Европейского парламента: Путина и Лукашенко нужно привлечь к ответственности
Роберта Метсола

Диктаторам грозит Гаага.

Президент Европарламента Роберта Метсола заявила, что ЕП поддержит юрисдикцию Международного уголовного суда, чтобы привлечь к ответственности российского президента Владимира Путина и белорусского диктатора Александра Лукашенко за военные преступления в Украине. С таким заявлением она выступила в Брюсселе во время внеочередного заседания Европарламента, которое созвали из-за войны РФ против Украины, передает «Интерфакс-Украина».

«Сообщение из Европы ясно: мы встанем. Мы не отведем взгляда, когда те, кто борется на улицах за наши ценности, столкнулись с огромной военной машиной Путина. Мы будем поддерживать юрисдикцию Международного уголовного суда и расследование военных преступлений в Украине. Мы привлечем его к ответственности... так же, как и Лукашенко», - заявила Метсола.

Она также констатировала, что сейчас «мы столкнулись с экзистенциальной угрозой Европе, которую мы знаем, Европе, за которую так много людей отдали так много».

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